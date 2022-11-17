Суд 17 ноября вынесет решение по делу о крушении малазийского Boeing на Украине
Нидерландский суд 17 ноября вынесет решение в отношении фигурантов уголовного дела о крушении малазийского Boeing 777 рейса MH17 на Украине в 2014 году, сообщает ТАСС.
Обвиняемыми проходят экс-глава ополченцев ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), а также его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, судебный процесс над которыми проходит заочно.
По данным агентства, оглашение решения назначено на 15:30 по московскому времени и может занять до полутора часов.
Следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing рейса MH17 потерпел крушение над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате погибли все 298 человек, находившиеся в самолете. Суд по делу о катастрофе начался в Нидерландах в марте прошлого года. По данным следствия, самолет был сбит из ЗРК «Бук», принадлежащего зенитно-ракетной бригаде из Курска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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