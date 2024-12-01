«Субару» разорвало на две части при аварии в Новосибирске, пассажир погиб
Автомобиль марки Subaru Impreza на большой скорости влетел в столб в Новосибирске. От удара машину разорвало пополам, сообщает региональное издание NGS.
Очевидцы сообщили прессе, что водитель автомобиля пытался устроить дрифт на обледеневшей трассе. Предположительно, мужчина не справился с управлением, после чего машину занесло и выбросило на придорожный столб.
Информацию о жестком ДТП позднее подтвердила пресс-служба местного управления Госавтоинспекции. По данным ведомства, за рулем находился 43-летний мужчина, водительского удостоверения у него нет.
К месту инцидента оперативно прибыла бригада скорой помощи. Затем к медикам присоединились реаниматологи. Водителя и одного из пассажиров госпитализировали. Еще один мужчина, находившийся в салоне «Субару», погиб на месте.
Ранее крупное ДТП произошло на трассе в Волгоградской области. В аварии с участием грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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