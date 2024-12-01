«Субару» разорвало на две части при аварии в Новосибирске, пассажир погиб

Информацию о жестком ДТП позднее подтвердила пресс-служба местного управления Госавтоинспекции. По данным ведомства, за рулем находился 43-летний мужчина, водительского удостоверения у него нет.



К месту инцидента оперативно прибыла бригада скорой помощи. Затем к медикам присоединились реаниматологи. Водителя и одного из пассажиров госпитализировали. Еще один мужчина, находившийся в салоне «Субару», погиб на месте.



Ранее крупное ДТП произошло на трассе в Волгоградской области. В аварии с участием грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

