В ДТП с грузовиком в Волгоградской области погибли четыре человека

В Волгоградской области четыре человека погибли в аварии на дороге с участием грузовика и легкового автомобиля. Среди погибших двое детей. Еще один пострадавший госпитализирован.

Информация об этом появилась на официальных сетевых ресурсах регионального главка МВД. Смертельное ДТП произошло на трассе Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе около четырёх часов дня.

Столкнулись легковая машина китайского производства Chery и большегрузная фура DAF. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на место трагедии выезжало руководство областной Госавтоинспекции. Там работает следственно-оперативная группа, экипажи ДПС.

