В ДТП с грузовиком в Волгоградской области погибли четыре человека
В Волгоградской области четыре человека погибли в аварии на дороге с участием грузовика и легкового автомобиля. Среди погибших двое детей. Еще один пострадавший госпитализирован.
Информация об этом появилась на официальных сетевых ресурсах регионального главка МВД. Смертельное ДТП произошло на трассе Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе около четырёх часов дня.
Столкнулись легковая машина китайского производства Chery и большегрузная фура DAF. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на место трагедии выезжало руководство областной Госавтоинспекции. Там работает следственно-оперативная группа, экипажи ДПС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru