Жириновский предложил лишать прав за привязанный к автомобилю тюбинг
11 января 202117:48
Председатель партии ЛДПР и депутат Государственной думы Владимир Жириновский предложил лишать водительских прав, если к машине привязан тюбинг с людьми.
По его словам, это небезопасно, так как тюбинг неуправляем и не имеет тормозов, в то время как скорость автомобилем может развиваться большая.
В то же время чаще всего на таких прицепах катаются дети, что угрожает их жизни и здоровью. Поправки Жириновский намерен внести в КоАП, передает «Радио1».
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11 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru