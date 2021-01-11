Жириновский предложил лишать прав за привязанный к автомобилю тюбинг

Председатель партии ЛДПР и депутат Государственной думы Владимир Жириновский предложил лишать водительских прав, если к машине привязан тюбинг с людьми.



По его словам, это небезопасно, так как тюбинг неуправляем и не имеет тормозов, в то время как скорость автомобилем может развиваться большая.

В то же время чаще всего на таких прицепах катаются дети, что угрожает их жизни и здоровью. Поправки Жириновский намерен внести в КоАП, передает «Радио1».

