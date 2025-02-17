Студента задержали за попытку хищения криптовалюты

По версии следствия, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков фигурант распространял вредоносное программное обеспечение для хищения криптовалюты. Со своим куратором он связался через один из мессенджеров, тот рассказал студенту, как распространять программу. Полученные средства сообщники должны были поделить пополам.

По словам фигуранта, в его задачи входил поиск пользователей, главным образом в англоязычных чатах, которым он впоследствии предлагал стать бета-тестировщиками игры. Он отправлял жертвам файл. После установки его на компьютер списывалась криптовалюта, данные о которой находились в устройстве.

Аккаунт молодого человека заблокировали, однако после этого он занимался поиском людей, которые за вознаграждение были готовы распространять вредоносную программу. Полученные деньги злоумышленник предлагал делить в равных долях.

В случае признания молодого человека виновным в совершении преступления ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин в суде США признали себя виновными в создании криптовалютной пирамиды и согласились вернуть 400 миллионов долларов, вырученные в ходе преступной деятельности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

