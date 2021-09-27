Студент из Туркмении при стрельбе в пермском колледже спас более 20 человек

Студент третьего курса химического факультета Овезберди Сабыров помог им быстро эвакуироваться за пределы кампуса. Когда началась стрельба молодой человек находился на первом этаже и ждал начала третьей пары. Он услышал выстрелы. На глазах студента был ранен охранник.

Сабыров собрал своих туркменских и русских друзей, прихватив всех, кто был рядом, и повел в сторону корпуса семь, где студентам показали эвакуационный выход.

Молодой человек знал, как правильно действовать в подобных ситуациях, так как на родине в Туркмении два года отслужил в армии.

Как сообщалось ранее, устроивший стрельбу в Пермском государственном научном исследовательском университете (ПГНИУ) 18-летний Тимур Бекмансуров пришел в сознание.

Напомним, трагедия в ПГНИУ произошла утром в понедельник, 20 сентября. Студент первого курса юрфака Бекмансуров пришел в вуз с ружьем и открыл огонь по всем попадавшимся на его пути. В результате ЧП погибли шесть человек, 47 пострадали.

