Студент из Туркмении при стрельбе в пермском колледже спас более 20 человек

При стрельбе в пермском госуниверситете, которую устроил студент первого курса Тимур Бекмансуров, учащийся из Туркмении спас более 20 человек, сообщает пресс-служба вуза.

Стало известно, как пермский стрелок приобретал оружие

Студент третьего курса химического факультета Овезберди Сабыров помог им быстро эвакуироваться за пределы кампуса. Когда началась стрельба молодой человек находился на первом этаже и ждал начала третьей пары. Он услышал выстрелы. На глазах студента был ранен охранник.

Сабыров собрал своих туркменских и русских друзей, прихватив всех, кто был рядом, и повел в сторону корпуса семь, где студентам показали эвакуационный выход.

Молодой человек знал, как правильно действовать в подобных ситуациях, так как на родине в Туркмении два года отслужил в армии.

Как сообщалось ранее, устроивший стрельбу в Пермском государственном научном исследовательском университете (ПГНИУ) 18-летний Тимур Бекмансуров пришел в сознание.

Напомним, трагедия в ПГНИУ произошла утром в понедельник, 20 сентября. Студент первого курса юрфака Бекмансуров пришел в вуз с ружьем и открыл огонь по всем попадавшимся на его пути. В результате ЧП погибли шесть человек, 47 пострадали.

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ФОТО: РИА Новости Алексей Романов
ТЕГИ:СтрелокПермь
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