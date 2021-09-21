Студент из Ирака был ранен при стрельбе в университете Перми
Раненный при стрельбе в Перми иракский студент доставлен на лечение в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Ирака.
В диппредставительстве добавили, что находятся на связи с компетентными органами, передает РИА Новости.
Самолет Ил-76 МЧС с пострадавшими в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете приземлился во вторник днем в столичном аэропорту Внуково. Спецборт доставил на лечение в Москву семерых пострадавших, пишет ТАСС. По данным источника, все они находятся в тяжелом состоянии.
Пострадавших доставят в ведущие медицинские центры Москвы на лечение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- Студент из Ирака был ранен при стрельбе в университете Перми
- Регионы РФ получат более 156 млрд рублей на пособия за первого ребёнка
- Суд в Петербурге приговорил убийцу пенсионеров из-за квартир к пожизненному сроку
- Минздрав: четверо пострадавших при стрельбе в Перми находятся на ИВЛ
- Должность IT-омбудсмена появится в России до конца года
- Собянин присвоил московскому парку «Садовники» имя Юрия Лужкова
- Путин проведет онлайн-встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму
- В Красноярске разыскивают двух пропавших школьниц
- Стало известно число верифицированных пользователей сайта «Госуслуги»
- «Слуга народа»: у Зеленского нет конкурентов на выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru