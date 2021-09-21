Студент из Ирака был ранен при стрельбе в университете Перми

Раненный при стрельбе в Перми иракский студент доставлен на лечение в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Ирака.

В диппредставительстве добавили, что находятся на связи с компетентными органами, передает РИА Новости.

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Самолет Ил-76 МЧС с пострадавшими в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете приземлился во вторник днем в столичном аэропорту Внуково. Спецборт доставил на лечение в Москву семерых пострадавших, пишет ТАСС. По данным источника, все они находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавших доставят в ведущие медицинские центры Москвы на лечение.

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ФОТО: Пресс-служба МЧС
ТЕГИ:СтрельбаПермь
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