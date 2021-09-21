«Не пил и любил кошек». Мать пермского стрелка о сыне
Мать Тимура Бекмансурова, устроившего в понедельник стрельбу в Пермском университете, заявила, что её сын спокойный, заботливый и очень любит животных, особенно кошек.
«Я считаю, что у меня был идеальный ребёнок, он во всём мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии, агрессии с его стороны никогда не было», - цитирует материалы следственных действий telegram-канал SHOT.
Женщина также рассказала, что сын интересовался военной темой, много читал в том числе про Сирию, где ранее в командировке находился его отец. Она заявила, что Тимур — коммуникабельный и очень умный человек, разбирается в психологии людей.
В то же время мать на допросе у следователей рассказала, что сын всегда не любил людей, общался только с определённым кругом лиц, предпочитал проводить время дома в одиночестве.
Кроме того женщина рассказала, что спецодежды у него не видела, а про каску знает: он купил ее в прошлом году в интернете. Каска времен Великой Отечественной войны была зеленой и летом он покрасил ее в черный цвет.
В понедельник, 20 сентября, Тимур Бекмансуров приехал в Пермский госуниверситет, где учился на юрфаке, с винтовкой. Он убил шесть человек, еще 19 получили огнестрельные ранения. Сам Бекмансуров при задержании был тяжело ранен.
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