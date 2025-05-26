Ущерб от лесных пожаров в Забайкалье и затрат на тушение достиг 459 млн рублей
Сумма ущерба от лесных пожаров и затрат на их ликвидацию в Забайкальском крае в общей сложности достигла 459 миллионов рублей. Такие предварительные расчеты обнародовало региональное министерство природы. В статистике учтено 63 природных пожара по ущербу и 278 – по расходам на ликвидацию.
Соответствующие материалы переданы в прокуратуры районов Забайкалья, который в дальнейшем предъявят исковые заявления о взыскании денежных средств с виновников возгораний. Их с начала текущего года выявлено уже около ста, передает RT.
В Забайкальском крае с 7 апреля действовал режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Однако, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в связи с ухудшением обстановки, с 23 апреля уровень ЧС подняли до федерального.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru