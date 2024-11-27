Стрелявший у «Кофемании» в Москве скрылся от полиции

Мужчина, устроивший стрельбу у кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, скрылся с места происшествия, сообщает RT.

В пресс-службе столичного МВД сообщили, что конфликт между двумя мужчинами перерос в применение травматического оружия. После инцидента оба участника ссоры исчезли, и сейчас правоохранители разыскивают их.