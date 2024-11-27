Стрелявший у «Кофемании» в Москве скрылся от полиции
27 ноября 202420:58
Мужчина, устроивший стрельбу у кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, скрылся с места происшествия, сообщает RT.
В пресс-службе столичного МВД сообщили, что конфликт между двумя мужчинами перерос в применение травматического оружия. После инцидента оба участника ссоры исчезли, и сейчас правоохранители разыскивают их.
Информации о пострадавших не поступало.
Этот район Москвы также известен другим громким случаем: в 2018 году здесь произошла драка с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru