Стрелявший у «Кофемании» в Москве скрылся от полиции

Мужчина, устроивший стрельбу у кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, скрылся с места происшествия, сообщает RT.

В пресс-службе столичного МВД сообщили, что конфликт между двумя мужчинами перерос в применение травматического оружия. После инцидента оба участника ссоры исчезли, и сейчас правоохранители разыскивают их.

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Информации о пострадавших не поступало.

Этот район Москвы также известен другим громким случаем: в 2018 году здесь произошла драка с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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