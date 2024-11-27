СМИ: Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, есть раненный

По данным СМИ, один человек пострадал.

На место происшествия едут сотрудники полиции.

По данным Telegram-канала Mash, полиция разыскивает пятерых человек с длинными бородами. Предварительно, конфликт произошел между мужчинами, сидевшими в «Кофемании» за одним столом. В какой-то момент они одновременно вышли на улицу и отошли «поговорить». Через некоторое время раздались выстрелы.

Ранее массовую драку устроили в Красногорске Московской области, напоминает «Свободная пресса».

