СМИ: Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, есть раненный
Неизвестный открыл стрельбу возле кофейни «Кофемания» на Большой Никитской улице в центре Москвы, пишет Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, один человек пострадал.
На место происшествия едут сотрудники полиции.
По данным Telegram-канала Mash, полиция разыскивает пятерых человек с длинными бородами. Предварительно, конфликт произошел между мужчинами, сидевшими в «Кофемании» за одним столом. В какой-то момент они одновременно вышли на улицу и отошли «поговорить». Через некоторое время раздались выстрелы.
Ранее массовую драку устроили в Красногорске Московской области, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru