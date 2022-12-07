Стрелявший по полицейским в Новошахтинске задержан
Мужчина в камуфляже, устроивший стрельбу во вторник, 6 декабря, по полицейским в Новошахтинске, задержан. Его обнаружили в пустующем здании под городом, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас правоохранители проводят следственные действия.
Инцидент произошел накануне около 12 часов дня по мск. В результате пострадал один полицейский. По данным ТАСС, нападавший был дезертиром, он стрелял из пулемета. С места преступления злоумышленник скрылся.
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