Стрелявший по полицейским в Новошахтинске задержан

Мужчина в камуфляже, устроивший стрельбу во вторник, 6 декабря, по полицейским в Новошахтинске, задержан. Его обнаружили в пустующем здании под городом, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас правоохранители проводят следственные действия.