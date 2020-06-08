Стрелявший по людям в Москве умер в больнице

Злоумышленник, открывший накануне стрельбу на юго-западе российской столицы, умер в больнице, несмотря на усилия медиков. Он был тяжело ранен при задержании и раненый при задержании, умер в больнице. О смерти Дмитрия Павлова, 1969 года рождения сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Мужчина устроил стрельбу из карабина из окна квартиры в доме на улице Строителей в минувшее воскресенье, в результате пострадали двое прохожих. Как уточняет RT, во время операции по обезвреживанию стрелка ранения получил также боец Росгвардии.

По факту происшествия возбуждено сразу три уголовных дела - о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве. Злоумышленнику организуют посмертную психолого-психиатрическую экспертизу для установления мотивов преступления.

По предварительным данным, он мог находиться в неадекватном состоянии, не так давно мужчина развелся с супругой.

