Стрелявшего в людей из пневматического оружия задержали в Феодосии

Силовики задержали в Феодосии мужчину, который стрелял в сторону людей из пневматического оружия, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по республике Крым и городу Севастополю.

По данным ведомства, правонарушителем оказался 67-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который с балкона третьего этажа произвёл несколько выстрелов в сторону людей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Правоохранители изъяли у задержанного предмет, схожий с пневматической винтовкой.

Ранее в Калининграде три человека пострадали в результате конфликта в водно-моторном клубе, который перерос в стрельбу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СтрельбаКрымФеодосия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры