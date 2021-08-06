Стрелявшего в людей из пневматического оружия задержали в Феодосии

Силовики задержали в Феодосии мужчину, который стрелял в сторону людей из пневматического оружия, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по республике Крым и городу Севастополю.



По данным ведомства, правонарушителем оказался 67-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который с балкона третьего этажа произвёл несколько выстрелов в сторону людей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Правоохранители изъяли у задержанного предмет, схожий с пневматической винтовкой.

Ранее в Калининграде три человека пострадали в результате конфликта в водно-моторном клубе, который перерос в стрельбу.