Стрелок из Вены симпатизировал ИГ
Стрельбу по прохожим в Вене открыл по крайней мере один исламистский террорист, который симпатизировал «Исламскому государству» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
В ходе пресс-конференции он сообщил, что преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой.
«Преступник симпатизировал террористической группировке ИГ», - сказал Нехаммер.
Глава полиции также заявил, что в результате атаки в Вене накануне погибли три человека, один нападавший был ликвидирован, передает RT.
Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми накануне заявил, что каждая вспышка межконфессиональной напряженности в Европе провоцирует нападения на церкви и синагоги.
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