Стрелок из Вены симпатизировал ИГ

Стрельбу по прохожим в Вене открыл по крайней мере один исламистский террорист, который симпатизировал «Исламскому государству» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

В ходе пресс-конференции он сообщил, что преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой.