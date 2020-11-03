Стрелок из Вены симпатизировал ИГ

Стрельбу по прохожим в Вене открыл по крайней мере один исламистский террорист, который симпатизировал «Исламскому государству» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

В ходе пресс-конференции он сообщил, что преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой.

Вена снова в осаде. Европу захлестнула волна терактов

«Преступник симпатизировал террористической группировке ИГ», - сказал Нехаммер.

Глава полиции также заявил, что в результате атаки в Вене накануне погибли три человека, один нападавший был ликвидирован, передает RT.

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми накануне заявил, что каждая вспышка межконфессиональной напряженности в Европе провоцирует нападения на церкви и синагоги.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИГИЛТерактВена
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры