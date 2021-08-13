Стрелок из Плимута покончил с собой

Мужчина, устроивший накануне вечером стрельбу в британском городе Плимут покончил с собой. Такое уточнение сделал во время пресс-конференции начальник полицейского управления графства Девон и Корнуолл Шон Сойер.

По его словам, стрельбу устроил 22-летний местный житель Джейк Дейвисон. Глава полиции также заявил, что одна из пяти жертв стрелка - маленькая девочка.