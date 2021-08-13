Стрелок из Плимута покончил с собой
Мужчина, устроивший накануне вечером стрельбу в британском городе Плимут покончил с собой. Такое уточнение сделал во время пресс-конференции начальник полицейского управления графства Девон и Корнуолл Шон Сойер.
По его словам, стрельбу устроил 22-летний местный житель Джейк Дейвисон. Глава полиции также заявил, что одна из пяти жертв стрелка - маленькая девочка.
О мотивах преступника полиции пока ничего неизвестно. При этом правоохранители не квалифицируют действия Дейвисона как терроризм. По словам полицейского, следствию еще предстоит установить обстоятельства произошедшего. Следователи сейчас изучают его активности в социальных сетях.
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