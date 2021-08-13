СМИ: стрелок из британского Плимута страдал от отсутствия личной жизни

Подозреваемый в стрельбе в британском Плимуте 23-летний Джейк Дэвисон был одержим тем, что у него не было подруги, он относил себя так называемому движению blackpill («черная таблетка». Об это сообщает Telegraph.

По меньшей мере, шесть человек, включая подозреваемого, накануне стали жертвами стрельбы в Плимуте на юго-западе Англии.