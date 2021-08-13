СМИ: стрелок из британского Плимута страдал от отсутствия личной жизни
Подозреваемый в стрельбе в британском Плимуте 23-летний Джейк Дэвисон был одержим тем, что у него не было подруги, он относил себя так называемому движению blackpill («черная таблетка». Об это сообщает Telegraph.
По меньшей мере, шесть человек, включая подозреваемого, накануне стали жертвами стрельбы в Плимуте на юго-западе Англии.
Дэвисон, обучающийся на крановщика, на своем канале YouTube ссылался на философию blackpill (названное по аналогии с красной и синей таблетками из фильма «Матрица», мировоззрение основано на вере в то, что успех у противоположного пола определяется генетикой при рождении).
По данным журналистов, за несколько недель до ЧП молодой человек в своих видеороликах рассказывал, что винит в своих проблемах отсутствие девушки и что его жизнь зашла в тупик.
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