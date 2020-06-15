Стрелков сообщил об уничтожении позиции ополчения ДНР под Дебальцево
Украинские силовики уничтожили одну из позиций ополчения самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в районе Санжаровки, что недалеко от Дебальцево. Соответствующая информация появилась в соцсетях накануне, её подтвердил бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин).
При обстреле погибли семь человек, находившихся в блиндаже. Стрелков привёл их имена на своей странице во «ВКонтакте». По его данным, среди погибших трое командиров взвода и четверо рядовых.
Между тем, украинские СМИ публикуют неподтверждённые данные о попытках силовиков ВСУ окружить Санжаровку и подобраться в Дебальцево.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru