Стрелков сообщил об уничтожении позиции ополчения ДНР под Дебальцево

При обстреле погибли семь человек, находившихся в блиндаже. Стрелков привёл их имена на своей странице во «ВКонтакте». По его данным, среди погибших трое командиров взвода и четверо рядовых.

Между тем, украинские СМИ публикуют неподтверждённые данные о попытках силовиков ВСУ окружить Санжаровку и подобраться в Дебальцево.

