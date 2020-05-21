Стрелков признал «моральную ответственность» за крушение MH-17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал «моральную ответственность» за гибель пассажиров рухнувшего малайзийского Boeing MH-17. Об этом пишет The Times.

Стрелков подчеркнул, что чувствует «моральную ответственность» за смерти людей, поскольку командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте. При это он вновь сделал акцент на том, что ополчение не сбивало малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Вину российских военных в крушении самолета Стрелков отрицает.

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Напомним, Boeing 777 aвиaкомпaнии Malaysia Airlines, следовaвший рейсом MH17 из Aмстердaмa в Куaлa-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 годa. Большинство из 298 погибших — грaждaне Нидерлaндов, a тaкже Бельгии, Aвстрaлии, Укрaины и Мaлaйзии. Междунaроднaя совместнaя следственнaя группa (JIT), которaя рaботaет во глaве с прокурaтурой и полицией Нидерлaндов, в 2018 году сообщилa, что ЗРК «Бук», из которого был сбит сaмолет, принaдлежaл российской aрмии, a именно 53-й зенитной рaкетной бригaде. Москвa свою причaстность к кaтaстрофе лaйнерa отрицaет.

Добавим, в окружном суде Гааги заседание по делу о крушении рейса MH-17 состоится 8 июня.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Игорь СтрелковМалайзийский БоингКрушение BoeingСамолет
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