Стрелков попросил не отправлять его в СИЗО

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков попросил не отправлять его в СИЗО. Он сообщил о стенокардии второй степени, из-за которой ему приходится принимать препараты.

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Стрелков попросил выбрать ему меру пресечения в качестве домашнего ареста, а заявления следователя о том, что он может покинуть Россию вызывают смех.

«Я во многих странах в розыске и приговорён к пожизненному Гаагским судом. За преступление, которое не совершал», - сказал Стрелков.

Ранее днем политолог Константин Калачев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Стрелков отделается условным сроком, если согласится «замолчать».


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:СИЗОИгорь Стрелков

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