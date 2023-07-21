Стрелков попросил не отправлять его в СИЗО
21 июля 202318:26
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков попросил не отправлять его в СИЗО. Он сообщил о стенокардии второй степени, из-за которой ему приходится принимать препараты.
Стрелков попросил выбрать ему меру пресечения в качестве домашнего ареста, а заявления следователя о том, что он может покинуть Россию вызывают смех.
«Я во многих странах в розыске и приговорён к пожизненному Гаагским судом. За преступление, которое не совершал», - сказал Стрелков.
Ранее днем политолог Константин Калачев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Стрелков отделается условным сроком, если согласится «замолчать».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru