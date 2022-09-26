СК: Число погибших в ижевской школе выросло до 13

Число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек, среди них семеро детей. Об этом сообщил СК РФ. По данным ведомства, еще 21 человек были ранены, среди них 14 школьников.

СМИ: Число погибших при стрельбе в ижевской школе возросло до 14

Ранее СК сообщил, что среди погибших два учителя и два охранника учебного заведения. Также уточнялось, что устроивший стрельбу мужчина покончил с собой. Никаких документов при нем не было, его личность устанавливается. На нем была черная майка со свастикой и Балаклава. С собой он принес в школу два пистолета и множество патронов.

В Удмуртии в связи с происшествием объявлен трехдневный траур, он продлится до 29 сентября.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Кузнецов
ТЕГИ:ШколаСтрельбаИжевск
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