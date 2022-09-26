СК: Число погибших в ижевской школе выросло до 13
Число погибших в результате стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек, среди них семеро детей. Об этом сообщил СК РФ. По данным ведомства, еще 21 человек были ранены, среди них 14 школьников.
Ранее СК сообщил, что среди погибших два учителя и два охранника учебного заведения. Также уточнялось, что устроивший стрельбу мужчина покончил с собой. Никаких документов при нем не было, его личность устанавливается. На нем была черная майка со свастикой и Балаклава. С собой он принес в школу два пистолета и множество патронов.
В Удмуртии в связи с происшествием объявлен трехдневный траур, он продлится до 29 сентября.
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