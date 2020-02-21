Стрельбу в Ханау официально признали терактом

Стрельба в Ханау, в результате которой погибли 9 человек, официально признана терактом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 20 февраля. Мужчина напал на две кальянные в Ханау. В результате атаки погибли 9 человек, как минимум половина из них - представители курдской общины (выходцы из Турции). Стрелок впоследствии был найден мёртвым в своей квартире, подчёркивает Свободная пресса. Тело, найденное полицией рядом с мертвым предполагаемым стрелком, принадлежит его матери. Об этом сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на главу МВД Германии Гессена Петера Бойта. Он отметил, что оба они погибли от огнестрельных ранений.