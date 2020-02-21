Стрельбу в Ханау официально признали терактом
Стрельба в Ханау, в результате которой погибли 9 человек, официально признана терактом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера.
Напомним, инцидент произошёл в ночь на 20 февраля. Мужчина напал на две кальянные в Ханау. В результате атаки погибли 9 человек, как минимум половина из них - представители курдской общины (выходцы из Турции). Стрелок впоследствии был найден мёртвым в своей квартире, подчёркивает Свободная пресса. Тело, найденное полицией рядом с мертвым предполагаемым стрелком, принадлежит его матери. Об этом сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на главу МВД Германии Гессена Петера Бойта. Он отметил, что оба они погибли от огнестрельных ранений.
Как отметила канцлер Германии Ангела Меркель, преступник придерживался правоэкстремистских взглядов и испытывал «ненависть к людям иного происхождения, иного вероисповедания или иной внешности», отмечает RT.
Президент России Владимир Путин выразил канцлеру Германии соболезнования в связи со стрельбой в Ханау.
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