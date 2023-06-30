СМИ: В аэропорту Кишинева раздаются выстрелы
В аэропорту Кишинева раздаются выстрелы, пассажиров эвакуируют из здания, сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД Молдавии.
Отмечается, что авиасообщение в аэропорту приостановили. Авиарейсы отложены до разрешения инцидента со стрельбой в здании, следует из сообщения на онлайн-табло аэропорта.
Полиция страны сообщила о нескольких выстрелах. Позже стало известно, что стрельбу устроил иностранец, которого не пустили в Молдавию. По неподтвержденной информации, был убит пограничник.
По данным СМИ, всех пассажиров эвакуировали из здания аэропорта, а злоумышленник забаррикадировался в помещении аэропорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru