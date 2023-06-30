СМИ: В аэропорту Кишинева раздаются выстрелы

Отмечается, что авиасообщение в аэропорту приостановили. Авиарейсы отложены до разрешения инцидента со стрельбой в здании, следует из сообщения на онлайн-табло аэропорта.

Полиция страны сообщила о нескольких выстрелах. Позже стало известно, что стрельбу устроил иностранец, которого не пустили в Молдавию. По неподтвержденной информации, был убит пограничник.

По данным СМИ, всех пассажиров эвакуировали из здания аэропорта, а злоумышленник забаррикадировался в помещении аэропорта.

