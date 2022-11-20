В одном из кафе Москвы в результате конфликта со стрельбой пострадал человек

Трое мужчин устроили конфликт в кафе на северо-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

Массовая драка со стрельбой произошла в Москве у метро Пролетарская

Инцидент произошел утром 19 ноября в одном из заведений на Бульваре Яна Райниса. В результате один человек получил травмы, предположительно, из травматического оружия. Его госпитализировали. Оппоненты скрылись.

Двух беглецов разыскивают. Уточняется, что пострадавший мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее стрельба произошла в колледже в канадском Квебеке, четыре человека пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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