Стрельба произошла в торговом центре в Швеции
19 августа 202219:38
Стрельба произошла в торговом центре Emporia в Швеции. Об этом сообщают местные СМИ.
Ведется эвакуация посетителей центра. В настоящее время известно, что пострадали два человека.
По данным очевидцев, вокруг центра творится хаос.
Других подробностей происшествия пока нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru