Стрельба произошла в торговом центре в Швеции

Стрельба произошла в торговом центре Emporia в Швеции. Об этом сообщают местные СМИ.

Стрельба в Копенгагене: трое погибших

Ведется эвакуация посетителей центра. В настоящее время известно, что пострадали два человека.

По данным очевидцев, вокруг центра творится хаос.

Других подробностей происшествия пока нет.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:ШвецияСтрельба
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