При стрельбе в Вашингтоне пострадали пять человек

Пять человек были ранены в результате стрельбы в Вашингтоне (США). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Среди раненых, в частности, 13-летний подросток. Три человека были госпитализированы, еще двое добрались до больницы сами.



Инцидент произошел на юго-востоке американской столицы утром. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Накануне сообщалось, что не менее двух человек получили ранения после стрельбы в школе в городе Ньюпорт-Ньюс (Вирджиния, США).



