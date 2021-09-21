При стрельбе в Вашингтоне пострадали пять человек

Пять человек были ранены в результате стрельбы в Вашингтоне (США). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Среди раненых, в частности, 13-летний подросток. Три человека были госпитализированы, еще двое добрались до больницы сами.

Инцидент произошел на юго-востоке американской столицы утром. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Накануне сообщалось, что не менее двух человек получили ранения после стрельбы в школе в городе Ньюпорт-Ньюс (Вирджиния, США).

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СШАВашингтон
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