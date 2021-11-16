Стрельба произошла у одной из школ в Колорадо

Стрельба произошла у одной из школ в городе Орора (штат Колорадо). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным местной полиции, в результате пострадали пять подростков. Отмечается, что неизвестный вел стрельбу из огнестрельного оружия.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. После инцидента школа была взята под охрану полицией.

В настоящее время ведутся поиски стрелявшего, который скрылся с места происшествия.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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