Стрельба произошла у одной из школ в Колорадо
15 ноября 202123:56
Стрельба произошла у одной из школ в городе Орора (штат Колорадо). Об этом сообщает РИА Новости.
По данным местной полиции, в результате пострадали пять подростков. Отмечается, что неизвестный вел стрельбу из огнестрельного оружия.
Все пострадавшие были доставлены в больницу. После инцидента школа была взята под охрану полицией.
В настоящее время ведутся поиски стрелявшего, который скрылся с места происшествия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru