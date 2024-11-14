Жительница Крыма рассказала, что рухнувший мост был в аварийном состоянии
Автомобильный мост, обрушившийся в Джанкойском районе Крыма не был освещенным и находился в аварийном состоянии, сообщила местная жительница Ирина.
«Муж мой был в этот момент там, он ехал с работы. Муж был в паре метров от этого ужаса. Видел только, как водитель фуры кричал и махал руками, чтобы машины не ехали. Если бы не водитель фуры, то я не знаю, что было бы с моим мужем», - рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее МЧС России сообщило об обрушении автомобильного моста между селами Изумрудное и Маслово в Крыму. В момент происшествия на мосту находились легковой автомобиль и грузовик.
По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии. Второму пострадавшему была оказана амбулаторная помощь, от госпитализации он отказался, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru