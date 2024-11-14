На севере Крыма начали разбор рухнувшего моста
14 ноября 202408:59
Специалисты приступили к разбору моста, рухнувшего в Джанкойском районе на севере Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.
«Разбором... занимаются специальные службы. Работы ведутся», — указали в ведомстве.
Накануне между селами Изумрудное и Маслово в Крыму обрушился автомобильный мост, было повреждено дорожное полотно. В момент ЧП на переправе находились легковой автомобиль и грузовик, пишет Ura.ru. При обрушении пострадали два человека, одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru