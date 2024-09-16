Сторонника «Легиона «Свобода России» арестовали в Нижегородской области
Силовики задержали в Нижегородской области сторонника «Легиона «Свобода России» (запрещённая в РФ террористическая организация). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
В ведомстве указали, что местный житель выполнил несколько заданий «Легиона» и был задержан при выполнении очередного поручения.
Отмечается, что при обыске в жилище мужчины были обнаружены деньги и предметы, указывающие на его причастность к деятельности террористической организации.
«Также были получены доказательства о распространении им в интернете сведений, оправдывающих деятельность этой запрещённой структуры», - подчеркнули в ФСБ.
В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел, суд принял решение арестовать его.
Ранее в ФСБ заявили, что были получены документальные материалы, подтверждающие, что Великобритания координирует эскалацию военно-политической обстановки в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru