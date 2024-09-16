В ведомстве указали, что местный житель выполнил несколько заданий «Легиона» и был задержан при выполнении очередного поручения.

Отмечается, что при обыске в жилище мужчины были обнаружены деньги и предметы, указывающие на его причастность к деятельности террористической организации.

«Также были получены доказательства о распространении им в интернете сведений, оправдывающих деятельность этой запрещённой структуры», - подчеркнули в ФСБ.

В отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел, суд принял решение арестовать его.

Ранее в ФСБ заявили, что были получены документальные материалы, подтверждающие, что Великобритания координирует эскалацию военно-политической обстановки в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

