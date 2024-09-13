ФСБ: Жительницу ЛНР задержали за передачу данных о российских военных
Гражданку Украины, жительницу города Рубежное Луганской Народной Республики задержали за сбор и передачу Киеву сведений о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщило региональное управление ФСБ, передает РИА Новости.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что жительница... действуя инициативно, передала противнику разведанные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям российских войск», — отметили в ведомстве.
Против женщины возбудили уголовное дело о шпионаже.
Ранее ФСБ задержала в Крыму трех агентов украинской разведки, которые в том числе предоставляли Киеву данные о российских военнослужащих и расположении военных объектов, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru