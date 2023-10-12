Столтенберг: у НАТО нет доказательств подрыва Balticconnector

Он подчеркнул, что пока ещё делать какие-то выводы о случившемся преждевременно.

Столтенберг также отметил, что на совещании министров обороны стран НАТО была заявлена солидарность с Финляндией и Эстонией по установлению всех обстоятельств повреждения газопровода.

«Если будет доказано, что речь идет о намеренном нападении на критическую инфраструктуру, то это будет серьезным инцидентом и вызовет общий решительный ответ», — добавил генсек альянса.

Ранее Столтенберг пообещал «единый и решительный» ответ на атаку на Balticconnector, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

