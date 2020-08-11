Столкновения между демонстрантами и ОМОНом начались в Бресте
В центре белорусского Бреста начались столкновения между демонстрантами и бойцами ОМОНа. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, кадры стычек распространились в социальных сетях. Силовики применяют дубинки против протестующих.
Отмечается, что напряженная ситуация также наблюдается в Минске. В центр города собирается все больше людей. Ранее появилась информация, что в столице начались первые задержания.
Протесты в Белоруссии начались прямо в день выборов – вечером, когда стали известны первые предварительные итоги голосования. Согласно данным белорусского ЦИК, на президентских выборах 80,08% голосов избирателей у Александра Лукашенко, 10% - у ближайшего конкурента Светланы Тихановской.
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