Столкновение поездов в Санкт-Петербурге. Есть пострадавшие

Между тем, в середине июля стало известно, то один человек погиб, ещё более 30 пострадали при столкновении пассажирского и грузового поездов у города Чески-Брод в Чехии.

По данным местным СМИ, следовавший из Праги пассажирский поезд врезался в грузовой состав. Погиб 40-летний машинист пассажирского поезда.

Министр транспорта Чехии Карл Гавличек заявил, что технических сбоев не было, а железнодорожную линию у Чески-Брода назвал самой безопасной в стране. Расследование причин столкновения продолжается.

7 июля в Карловарском крае Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Тогда погибли три человека, несколько десятков пострадали.

