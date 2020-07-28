Столкновение поездов в Санкт-Петербурге. Есть пострадавшие
В результате столкновения грузовых составов в Санкт-Петербурге пострадали два человека – один из них отказался от госпитализации. Об этом сообщили в пресс-службе городской станции скорой помощи. Второй пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, он доставлен в больницу, подчеркивает RT.
Ранее стало известно, что во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга два электровоза сошли с рельсов после столкновения. ЧП произошло на станции Купчинская, отмечает телеканал 360. Кроме того, отмечается, что движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту.
Между тем, в середине июля стало известно, то один человек погиб, ещё более 30 пострадали при столкновении пассажирского и грузового поездов у города Чески-Брод в Чехии.
По данным местным СМИ, следовавший из Праги пассажирский поезд врезался в грузовой состав. Погиб 40-летний машинист пассажирского поезда.
Министр транспорта Чехии Карл Гавличек заявил, что технических сбоев не было, а железнодорожную линию у Чески-Брода назвал самой безопасной в стране. Расследование причин столкновения продолжается.
7 июля в Карловарском крае Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Тогда погибли три человека, несколько десятков пострадали.
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