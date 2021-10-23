Столкновение девяти автомобилей произошло в Саратове
22 октября 202123:59
ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Саратове, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную службу спасения.
Все пять пострадавших были госпитализированы. Их состояние не уточняется. Среди пострадавших также есть один ребенок.
Авария произошла на улице Шехурдина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru