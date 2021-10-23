Столкновение девяти автомобилей произошло в Саратове

ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Саратове, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную службу спасения.

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Все пять пострадавших были госпитализированы. Их состояние не уточняется. Среди пострадавших также есть один ребенок.

Авария произошла на улице Шехурдина.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:СаратовДТП
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