Неизвестную зелёную жидкость нашли в Москва-реке
Поток воды ярко-зелёного цвета выливается в Москву-реку в районе парка «Музеон».
Как сообщает РИА Новости, на место прибыли сотрудники МЧС и взяли пробы подозрительной жидкости. Информацию об инциденте передали в Центр управления кризисными ситуациями.
По словам представителей МЧС, о загрязнении реки стало известно около часа назад. Спасатели подозревали, что ярко-зелёная вода может быть неким химическим веществом, однако позже высказали предположение, что жидкость могла поступить из ливневых канализаций. Представители Мосводостока проводят проверку.
Ранее в мае Минэкологии Московской области зафиксировало загрязнение в акватории Москвы-реки площадью около километра. В районе Красногорска на воде появились маслянистые пятна, позже МЧС ликвидировало загрязнение.
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