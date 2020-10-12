Неизвестную зелёную жидкость нашли в Москва-реке

Поток воды ярко-зелёного цвета выливается в Москву-реку в районе парка «Музеон».

Как сообщает РИА Новости, на место прибыли сотрудники МЧС и взяли пробы подозрительной жидкости. Информацию об инциденте передали в Центр управления кризисными ситуациями.

По словам представителей МЧС, о загрязнении реки стало известно около часа назад. Спасатели подозревали, что ярко-зелёная вода может быть неким химическим веществом, однако позже высказали предположение, что жидкость могла поступить из ливневых канализаций. Представители Мосводостока проводят проверку.

Ранее в мае Минэкологии Московской области зафиксировало загрязнение в акватории Москвы-реки площадью около километра. В районе Красногорска на воде появились маслянистые пятна, позже МЧС ликвидировало загрязнение.

