Столичные правоохранители задержали россиянку за контрабанду запрещенных веществ

Сотрудники правоохранительных органов задержали москвичку за контрабанду 25 килограммов сильнодействующего запрещенного вещества в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

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Следствие полагает, что посылку задержанная получила из Китая в начале января. Ее задержали непосредственно после получения товара. Впоследствии жительницу Москвы заключили под стражу.

В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ».

Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы обнаружили в автомобиле из Польши 16,5 килограмма запрещенных веществ в Калининградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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