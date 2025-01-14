Столичные правоохранители задержали россиянку за контрабанду запрещенных веществ

Следствие полагает, что посылку задержанная получила из Китая в начале января. Ее задержали непосредственно после получения товара. Впоследствии жительницу Москвы заключили под стражу.

В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ».

Ранее сотрудники Федеральной таможенной службы обнаружили в автомобиле из Польши 16,5 килограмма запрещенных веществ в Калининградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

