Столичного педагога обвинили в сексуальном приставании к ученице
Педагог дополнительного образования одной из школ на западе Москвы подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении своей ученицы. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
По данным следствия, педагог совершал противоправные действия в отношении малолетней девочки с сентября по декабрь. Ученица призналась в этом родителям, которые и заявили в полицию.
44-летнему мужчине предъявлено обвинение, заведено уголовное дело. Следствие проверяет причастность педагога к другим аналогичным преступлениям.
Ранее суд увеличил срок заключения почти в 4 раза обвиненному в педофилии историку Юрию Дмитриеву, сообщает РЕН ТВ. Ему предстоит провести за решеткой 13 лет.
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