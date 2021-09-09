Столичная прокуратура сообщила о росте числа изнасилований в Москве

Количество изнасилований в Москве за восемь месяцев текущего года выросло более чем на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020. Об этом сообщает официальный Telegram-канале столичной прокуратуры, отмечая, что в российской столице совершено 115 убийств и 90 изнасилований.

В целом же, за восемь месяцев в мегаполисе было зарегистрировано почти 96 тысяч преступлений, что на 1,1% ниже уровня прошлого года. В столичной прокуратуре добавили, что за это время в Москве на 26,9% стало меньше разбоев и на 26,3% грабежей. Помимо этого, более чем на 4% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах.