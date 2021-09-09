Столичная прокуратура сообщила о росте числа изнасилований в Москве

Количество изнасилований в Москве за восемь месяцев текущего года выросло более чем на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020. Об этом сообщает официальный Telegram-канале столичной прокуратуры, отмечая, что в российской столице совершено 115 убийств и 90 изнасилований.

В целом же, за восемь месяцев в мегаполисе было зарегистрировано почти 96 тысяч преступлений, что на 1,1% ниже уровня прошлого года. В столичной прокуратуре добавили, что за это время в Москве на 26,9% стало меньше разбоев и на 26,3% грабежей. Помимо этого, более чем на 4% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах.

Число убийств в России сократилось в два раза

А ранее стало известно, что в России в 2021 году выявлено рекордное за восемь лет количество коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что с начала текущего года зафиксировано 24,5 тысячи преступлений коррупционной направленности, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ущерб от них составил 39,4 миллиарда рублей.

В ведомстве уточнили, что почти половина коррупционных преступлений - это взятки, количество которых увеличилось на 27,4% по сравнению с 2020 годом. Больше всего фактов взяточничества зарегистрировано в Пермском и Ставропольском краях, также в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПрокуратураИзнасилованиеМосква
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