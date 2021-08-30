Число убийств в России сократилось в два раза

Количество убийств в России за девять лет сократилось почти в два раза, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В сборнике ведомства «О состоянии преступности в России за январь - июль 2021 года» говорится, что общее количество зарегистрированных убийств с 2012 года сократилось с 8,1 тысячи до 4,6 тысячи.

Также в документах Генпрокуратуры сказано, что, по сравнению с 2020 годом, в 22 регионах России количество убийств выросло. При этом в 311 случаях уголовные дела по статье «убийство» были возбуждены после безвестного исчезновения граждан.

По данным ведомства, всего за семь месяцев текущего года от преступлений в России погибли почти 13,8 тысяч человек, что больше, чем за аналогичный период 2020 года (11,3 тысяч).

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что с начала текущего года в России зафиксировано 24,5 тысячи преступлений коррупционной направленности, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.