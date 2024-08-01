СМИ: Повторное частичное обрушение произошло в многоэтажке в Нижнем Тагиле
1 августа 202410:57
Повторное частичное обрушение произошло в пятиэтажном доме Нижнего Тагила, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В МЧС России сообщили, что взрыв газовоздушной смеси стал причиной обрушения подъезда. В ведомстве добавили, что из-под завалов обрушенной части пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли трех человек.
По уточненной информации, произошло обрушение первого и второго подъездов. Разрушено около 15 квартир.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует кадры с места ЧП.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru