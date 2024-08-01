СМИ: Повторное частичное обрушение произошло в многоэтажке в Нижнем Тагиле

Повторное частичное обрушение произошло в пятиэтажном доме Нижнего Тагила, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

После обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле есть пострадавшие

В МЧС России сообщили, что взрыв газовоздушной смеси стал причиной обрушения подъезда. В ведомстве добавили, что из-под завалов обрушенной части пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли трех человек.

По уточненной информации, произошло обрушение первого и второго подъездов. Разрушено около 15 квартир.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует кадры с места ЧП.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Нижний ТагилПострадавшиеМЧС РФ

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