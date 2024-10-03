В Москве за лето составлено 40 протоколов о нарушении правил выгула собак

По ее словам, чаще всего штрафы выписывали за выгул собак без поводка или покусы. Также протокол могут составить, если собака бойцовской породы гуляет без намордника или же если хозяин не убрал за своим четвероногим другом.

Бродская напомнила, что штраф владельцам собак, которые причинили вред здоровью или имуществу граждан, составляет от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.

Ранее первый зампред соавтор законопроекта, комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что в законопроекте об ответственности за неправильный выгул питомцев речь идет не о местах выгула, а о контроле своего животного во время прогулки, чтобы избежать несчастных случаев.

