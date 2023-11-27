Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев умер в возрасте 42 лет

В сообщении говорится, что причиной смерти мужчины, который руководил блоком «Развитие клиентского опыта B2C», по предварительным данным, стал сердечный приступ.

«Николай был увлеченным профессионалом своего дела, добрым, веселым и отзывчивым человеком... Руководство банка и коллеги скорбят о безвременной кончине и выражают глубокие соболезнования семье и близким», - добавили в Сбербанке.

Ранее в Москве в возрасте 76 лет умер журналист и бывший руководитель пресс-службы Верховного Совета СССР Константин Злобин, пишут «Известия».

