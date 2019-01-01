Старший сын экс-вратаря СКА Соколова пришел в себя после страшной резни
Старший сын экс-форварда СКА, а ныне тренера молодежной сборной СКА Максима Соколова, пришел в себя. 18-летний Максим попал в больницу в крайне тяжелом состоянии после трагедии, в которой была убита его мать. У юноши ножевые ранения шеи и груди. Следствие сейчас разбирается, сам ли он себя ранил или к этому причастен его 15-летний брат.
Максим пришел в себя, однако по-прежнему находится в тяжелом состоянии и пока ничего о произошедшем не говорит, сообщает сайт KP.Ru.
Инцидент произошел 13 июня в загородном поселке Новая Романовка под Петербургом. Следствие считает, что на жену Максима Соколова Ирину мог напасть один из ее сыновей. О трагедии сообщил младший из них. В слезах и крови он прибежал к соседям с криком о том, что Максим убивает маму. На месте происшествия полицейские нашли уже скончавшуюся женщину, старший сын был без сознания.
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