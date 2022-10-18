Старовойт заявил об обстреле поселков Теткино и Попово-Лежачи под Курском

Украинские войска ведут обстрел двух поселков в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Белгородский губернатор сообщил об обстреле территории железнодорожной станции

«Сейчас ВСУ ведут обстрел поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Есть информация о перебоях с электричеством», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойт добавил, что уточняет информацию о возможных пострадавших и повреждениях.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстрелу подверглась территория железнодорожной станции в Белгородском районе, пострадал один человек.

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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:ОбстрелВСУКурская Область
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