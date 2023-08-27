Старовойт: в многоквартирном доме после атаки БПЛА повреждено 7 балконов

Глава региона сообщил о повреждении остекления семи балконов. На верхних этажах выбиты оконные стекла.

«Самое главное, что не пострадал никто из жильцов. Обязательно окажем всю необходимую помощь в устранении повреждений», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, от взрывной волны пострадала входная группа корпуса инженерного факультета Курского государственного аграрного университета.



Один человек погиб в результате субботнего обстрела села Щетиновка в Белгородской области, сообщает «Радиоточка НСН».

