Старовойт: в многоквартирном доме после атаки БПЛА повреждено 7 балконов

Губернатор Курской области Роман Старовойт осмотрел многоквартирный дом на улице Карла Маркса, в который врезался украинский беспилотник.

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Глава региона сообщил о повреждении остекления семи балконов. На верхних этажах выбиты оконные стекла.

«Самое главное, что не пострадал никто из жильцов. Обязательно окажем всю необходимую помощь в устранении повреждений», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, от взрывной волны пострадала входная группа корпуса инженерного факультета Курского государственного аграрного университета.

Один человек погиб в результате субботнего обстрела села Щетиновка в Белгородской области, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиКурская Область

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