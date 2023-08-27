Старовойт: в многоквартирном доме после атаки БПЛА повреждено 7 балконов
Губернатор Курской области Роман Старовойт осмотрел многоквартирный дом на улице Карла Маркса, в который врезался украинский беспилотник.
Глава региона сообщил о повреждении остекления семи балконов. На верхних этажах выбиты оконные стекла.
«Самое главное, что не пострадал никто из жильцов. Обязательно окажем всю необходимую помощь в устранении повреждений», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, от взрывной волны пострадала входная группа корпуса инженерного факультета Курского государственного аграрного университета.
Один человек погиб в результате субботнего обстрела села Щетиновка в Белгородской области, сообщает «Радиоточка НСН».
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