Два человека пострадали при обстреле Курской области

По его словам, было зафиксировано три прилета, в том числе по магазину.

Пострадавших госпитализировали и оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, отметил Старовойт.

Утром 24 августа под обстрел попал поселок Белая Березка в Брянской области. В населенном пункте было нарушено энергоснабжение, сообщает «Радиоточка НСН».

