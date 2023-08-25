Два человека пострадали при обстреле Курской области

Двое мирных жителей пострадали в результате украинского обстрела деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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По его словам, было зафиксировано три прилета, в том числе по магазину.

Пострадавших госпитализировали и оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, отметил Старовойт.

Утром 24 августа под обстрел попал поселок Белая Березка в Брянской области. В населенном пункте было нарушено энергоснабжение, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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