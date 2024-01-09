Старовойт: Система ПВО сработала в небе над Курском

Российская система ПВО сработала в небе над Курском, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своих соцсетях.

ПВО перехватила украинскую ракету С-200 над Белгородской областью

Глава Курской области обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие.

Ранее власти Орловской области сообщили о падении двух дронов на объект топливно-энергетический комплекса (ТЭК), напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиПВОКурская Область

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