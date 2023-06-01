Беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в Курской области

Дрон сбросил боеприпас на подстанцию в селе Гоголевка Суджанского района Курской области. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

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В результате атаки местные жители остались без электричества. Аварийные бригады приступили к устранению последствий.

«В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», - подчеркнул Старовойт.

Накануне СМИ сообщили об атаке мелькомбината в поселке Теткино Курской области. Беспилотник упал на территорию предприятия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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