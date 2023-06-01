Беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в Курской области
1 июня 202321:56
Дрон сбросил боеприпас на подстанцию в селе Гоголевка Суджанского района Курской области. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
В результате атаки местные жители остались без электричества. Аварийные бригады приступили к устранению последствий.
«В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», - подчеркнул Старовойт.
Накануне СМИ сообщили об атаке мелькомбината в поселке Теткино Курской области. Беспилотник упал на территорию предприятия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- El País: НАТО предоставит Киеву лишь частичные гарантии безопасности
- США прекратили передавать России данные о вооружениях в рамках ДСНВ
- «Как в 90-х»: глава Чукотки возмутился продажей яиц по паспорту
- Названа дата инаугурации Эрдогана
- Мантуров: ГАЗ может возродить производство автомобилей «Волга»
- Беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в Курской области
- Зеленский: многие страны выразили готовность поставить Украине истребители F-16
- «Просто выспаться»: украинка попросила забрать ЗРК Patriot из Киева
- Переговоры глав МИД Армении и Азербайджана пройдут в Вашингтоне 12 мая
- По мотивам «Чебурашки» сделают музыкально-цирковое шоу
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru