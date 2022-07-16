Старовойт: Пострадавших при обстреле Теткино нет

Пострадавших при минометном обстреле со стороны Украины приграничного поселка Теткино нет. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Ранее стало известно, что украинские силовики открыли огонь по населенному пункту.

По словам главы региона, утром в субботу было зафиксировано более 20 «прилетов».

«К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана», — цитирует Старовойта РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Курская ОбластьОбстрелУкраина
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